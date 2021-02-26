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Furkan Korkmaz’dan Dallas potasına 9 sayı

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Dallas Mavericks'ı 111-97 mağlup etti. Furkan 19 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı.

Güncellenme: 11:16, 26/02/2021
Spor HaberleriBasketbol
Furkan Korkmaz’dan Dallas potasına 9 sayı

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Dallas Mavericks’ı 111-97 yenerek 22. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı’nda liderliğini sürdürdü. Furkan 19 dakika görev aldı ve 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı.

Philadelphia’da Joel Embiid 23 sayı 9 ribaund ve Ben Simmons 15 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu. Ligde 16. mağlubiyeti alan Dallas’ta Luka Doncic 19 sayı, 4 asist ve Josh Richardson 13 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti.

  • NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:
  • Philadelphia 76ers: 111 – Dallas Mavericks: 97
  • New York Knicks: 140 – Sacramento Kings: 121
  • Brooklyn Nets: 129 – Orlando Magic: 92
  • Memphis Grizzlies: 122 – Los Angeles Clippers: 94
  • Denver Nuggets: 110 – Washington Wizards: 112
  • Milwaukee Bucks: 129 – New Orleans Pelicans: 125
New York