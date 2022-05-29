Galatasaray’da Andreas Psitolis mucizesi

Futbolda değişikliğe rağmen dibe vuran Galatasaray, basketboldaki değişimle gözünü zirveye dikti.

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Galatasaray, futbol gibi basketbolda da tarihi bir sezon geçiriyor. Ancak farklı şekilde. Yeşil sahadaki Terim-Torrent değişikliğine rağmen en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar, parkedeki Ekrem Memnun-Andreas Pistiolis değişikliği ile adeta yeniden doğdu.

Geçen sezon küme düşmekten son haftalarda kurtulan, 16 takımlı ligi 14. sırada bitiren, bu sezon da Memnun yönetiminde istikrarsız sonuçlar alıp FIBA Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, Yunan koç ile kendine geldi.

BAŞKANLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray, Andreas Pistiolis yönetiminde 7'si lig, 3'ü play-off olmak üzere 10 maçını da kazanırken, 4-5 kat fazla bütçeli iki EuroLeague takımı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i deplasmanda yenmeyi başardı. Taraftarı salona yeniden çekmeyi başaran Cimbom'un 35 sayı farkla (105-70) sonuçlanan Anadolu Efes zaferi, büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı camiada, 11 Haziran'daki seçimin basketboldaki yapıyı nasıl etkileyeceği konuşuluyor. Ancak iki başkan adayının da mevcut düzeni bozması beklenmiyor.

OBRADOVIC’İN ÖĞRENCİSİ

43 yaşındaki Pistiolis, antrenörlüğe 2005'te, Zeljko Obradovic'in asistanı olarak Panathinaikos'ta başladı. 7 yıllık deneyimden sonra, Obra'nın diğer yardımcısı Dimitris İtoudis ile birlikte Banvit'e, ardından CSKA'ya geçti.

Rusya'daki 8 yılın ardından 19 Mart'ta, Banvit'te birlikte çalıştığı Menajer Turgay Zeytingöz'ün girişimiyle, Galatasaray macerasına başladı. Kariyerinin ilk başantrenörlük deneyiminde sınıfı geçen Pistiolis; hücum kapasitesi olan takımına topu paylaşmayı ve doğru savunma yapmayı öğretti; rotasyonu da geniş tutup oyuncularının diri kalmasını sağladı.

ING Süper Lig play-off yarı finalindeki ikinci maç, bugün yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda ve Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. 3 maç kazanan finale çıkacak.