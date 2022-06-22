SPOR
Abone Ol

İstanbul’da köprülere dev Fenerbahçe bayrağı asıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da köprülere dev Fenerbahçe bayrağı asıldı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek şampiyon olmuştu. Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, Stat Müdürlüğü tarafından asıldı.

Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerine yardımcı oldu.

Bugün 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılan bayraklar, yarın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacak.

Fenerbahçe sahaya indi! Lincoln ve Bruma ilk kez forma giydi İlginizi Çekebilir Fenerbahçe sahaya indi! Lincoln ve Bruma ilk kez forma giydi