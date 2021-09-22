Karşıyaka’nın potalarına haciz girişimi

Karşıyaka Spor Kulübü'nden, önceki dönemlerden alacağı bulunan firma sahibinin avukatı ve beraberindeki icra memurları, yeşil-kırmızılı kulübün tesislerine gelerek basketbol potalarını ve salonun parkelerini haczetmek istedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yaşananlara tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Futbolda bu sezon 5 yıl aradan sonra transfer yasağını kaldırıp yenilediği kadrosuyla TFF 3. Lig'den kurtulmaya çalışan Karşıyaka, 12 bin TL'lik eski borç için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki basketbol potalarını ve salonun parkelerini sökeceklerini söyleyen firma ve beraberindeki haciz memurları karşısında şoke oldu.

Yıllardır ağır borç yüküyle ayakta kalmaya çalışırken ve eski futbolcu alacaklarını önemli oranda temizleyen Karşıyaka'nın eski yöneticilerden birinin kardeşinin, firmasının alacağı nedeniyle tesise haciz memurlarıyla birlikte gelerek para ödenmezse kulübü basketbol salonundaki potalarla parkeleri sökmekle tehdit etmesi yönetimi kızdırdı.

Faizler ve avukatlık masraflarıyla birlikte 20 bin TL'ye ulaşan alacağın 2016-2018 döneminde futbol altyapısı için firmadan alınan malzemelerden kaynaklı olduğu, yeşil-kırmızılı kulübün ücreti daha önce ödemesine rağmen firmanın kalitesiz olduğu gerekçesiyle iade edilen altyapı ekipmanlarının parasını da haciz yoluyla talep ettiği öğrenildi.

“BUNLAR HOŞ ŞEYLER DEĞİL”

Bu gelişme üzerine tesislere gelen Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Sekreter Mehmet Yaya, haciz girişimini önlerken, Büyükkarcı olaya tepki gösterdi.

109 yıllık Karşıyaka'nın taraftarının desteğiyle ayakta kaldığını hatırlatan Büyükkarcı, “Haciz girişimini yapan şahıs, Mutlu Altuğ başkanlığındaki yönetimde yer alan Selçuk Mete Yazıcı'nın kardeşi. O dönem kendisinden malzeme alınmış. Yönetime geldikten sonra borcu kapattık. Kalitesiz malzemeleri de firmaya iade ettik. İnsanların çoluğunun çocuğunun rızkından keserek kulübü için bir şeyler yapmaya çalıştığı, kulübü ayakta tutmaya çalıştığı dönemde eski bir yöneticinin kardeşinin, ‘Parkeleri sökeceğim, potaları sökeceğim' diyerek tesise gelmesi son derece üzücü. Her şeyden öte kulübü kırıcı bir şey. Bunlar hoş şeyler değil. Biz gereğini her zaman yapıyoruz ama bu tarz yaklaşım üzücü” diye konuştu.