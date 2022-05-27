NBA’de ilk finalist Golden State Warriors oldu

Golden State Warriors, NBA Batı Konferansı play-off final serisinde Dallas Mavericks'i 4-1 ile geçerek NBA Finalleri'ne yükseldi.

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NBA Finalleri’nin ilk finalisti Golden State Warriors oldu. Batı Konferansı play-off final serisinde Dallas Mavericks’i 120-110 yenerek seriyi 4-1’e getiren Warriors, son 8 sezonda 6. kez NBA finaline çıktı.

Warriors’a finali getiren maçta Klay Thompson 32 sayı, Wiggins 18 sayı ile oynarken Konferans Finali’nin MVP’si seçilen Stephen Curry 15 sayı ve 9 asistle mücadele etti.

Mavericks’te ise Luka Doncic’in 28 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistinin yanı sıra Dinwiddie’nin de 26 sayısı yeterli olmadı.

NBA Finalleri’nin diğer takımı Doğu Konferansı Finali’nde Miami Heat-Boston Celtics’in galibi olacak. Celtics seride 3-2 önde bulunuyor.

Öte yandan Golden State Warriors, Michael Jordan önderliğindeki efsane Chicago Bulls’tan sonra 8 sezonda 6 kez finale yükselen ilk takım olmayı başardı.