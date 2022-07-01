Nikola Jokic, NBA tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!

NBA'de Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic, 5 yıllık yeni sözleşme imzalamayı kabul etti. Jokic, bu sözleşme ile NBA tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Sozcu.com.tr

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NBA takımlarından Denver Nuggets’ın yıldız basketbolcusu Nikola Jokic, yeni sözleşmeyle NBA tarihinin en yüksek ücret alan oyuncusu konumuna geldi.

İki kez MVP seçilen Jokic, Denver Nuggets ile gerçekleştirdiği yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağladı ve 264 milyon dolar değerindeki sözleşmeye imza attı. Anlaşmaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken sözleşme süresinin 5 yıl olduğu ve Jokic’in opsiyon kullanması halinde 60 milyon dolar daha kazanacağı belirtildi.

Sırp yıldız Jokic, Nuggets ile geçirdiği yedi NBA sezonunda müthiş bir yükseliş yaşadı. Dördüncü sezonunda All-Star olan Jokic, o günden sonra bu seviyeyi korudu. Ayrıca 2020-21’de 26.4 sayı ve geçen sezon 27.1 sayı ortalamalarının ardından son iki sezonun her birinde MVP oldu.

27 yaşındaki basketbolcu, bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist barajını geçen ilk NBA oyuncusu olarak geçen sezon en verimli dönemini yaşadı.

“Joker” lakaplı oyuncu, oyun şekli ve tavırlarıyla türünün tek örneği olarak yorumlanıyor. Hobileri arasında Sırbistan’da at ahırında zaman geçirmek olan mütevazı bir yıldız. Üst üste ikinci MVP’sini kazandığında, atının çektiği iki tekerlekli bir arabada ahırın yolunu tutmuştu.

Arka arkaya NBA MVP ödülünü kazanan 13. oyuncu olarak, adı Michael Jordan, Magic Johnson, Moses Malone ve Kareem Abdul-Jabbar gibi basketbol efsanelerinin arasına yazıldı.

Jokic’in yeni sözleşmeye imza attığı gün, Washington Wizards ve Bradley Beal da 251 milyon dolar değerindeki 5 yıllık anlaşmayı açıkladı.