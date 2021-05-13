Pınar Karşıyaka yarı final için avantajı kaptı

ING Basketbol Süper Ligi’ndeki Play-Off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom’u çekişmeli geçen mücadelede 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. FIBA Şampiyonlar Ligi finalleri ve ligin son haftasındaki Beşiktaş randevusundan sonra 9 günde 5’inci maçına çıkan Kaf-Kaf’ta Morgan 24 sayıyla kritik galibiyete katkı yaptı. Telekom’a ise Wiltjer’in 30 sayısı yetmedi. Yeşil-kırmızılılarda Yunus sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Seride ikinci karşılaşma 15 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da oynanacak. Kaf-Kaf rakibini ikinci maçta da mağlup ettiği taktirde seride durumu 2-0’a getirip adını yarı finale yazdıracak.

Maça iki ekip karşılıklı basketlerle başladı. Pınar Karşıyaka’nın ribaundlarda etkisiz kalmasından yararlanan konuk ekip, öne geçip farkı 8 sayıya kadar taşıdı. İlk periyot sonuçlandı. İkinci periyodun başında Türk Telekom Braynt’la farkı 11 sayıya kadar çıkarsa da Onuralp ve Morgan’la farkı 1’e indiren Kaf-Kaf, Mahir’in son saniyelerdeki üçlüğüyle soyunma odasına 35-34 önde girdi. Ev sahibi üçüncü periyotta Henry’nin üst üste 2 üçlüğü ve Metecan’la 11 sayılık farkı yakalayan taraf oldu. Telekom, Wiltjer ve Can’la eşitliği yeniden yakalayınca dördüncü periyot 59-59 eşitlikle başladı. Son periyotta konuk ekip Dekker’ın kritik sayılarıyla yeniden 5 sayı farkla öne geçti. Karşıyaka, bitime 2 dakika 20 saniye kala Henry’in basket faulden bulduğu sayılar ve Morgan’ın serbest atışlarıyla oyuna 72-72’yle tekrar denge getirip ardından aynı oyuncuyla 74-72 üstünlüğü yakaladı. Telekom, Samet’le 74-74’ü bulsa da Metecan hayati üçlüğüyle skoru 77-74’e taşıyınca konuk ekibin çabası kalan anlarda galibiyete yetmedi. Telekom’da Foster ve Can, son saniyelerde 3 sayılık atışlardan yararlanamayınca Kaf-Kaf salondan 82-79 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

PINAR KARŞIYAKA: Taylor 9, Onuralp 9, Kennedy, M’Baye, Morgan 24, Henry 19, Metecan 9, Nusret 1, Mahir 10, Semih 1

TÜRK TELEKOM: Johnson 7, Dekker 17, Foster 6, Wiltjer 30, Bryant 9, Can 2, Samed 8, Erdi, Muhammed Baygül

1.PERİYOT: 14-21

İLK YARI: 35-34

3.PERİYOT: 59-59

5 FAUL: Johnson (39.33) (Türk Telekom)