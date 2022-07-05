Rusya’da tutuklanan Brittney Griner, Joe Biden’a mektup yazdı

Rusya'nın 17 Şubat'ta tutukladığı ABD'li yıldız basketbolcu Brittney Griner, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak kendisini kurtarmasını istedi. "Sonsuza kadar burada olmaktan korkuyorum" diyen Griner hakkında Rusya'nın aklında başka bir plan var...

Sozcu.com.tr

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Rusya’da aylardır tutuklu bulunan WNBA’in ABD’li yıldızı Brittney Griner, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup göndererek yardım istedi. Brittney Griner’ın temsilcileri, Beyaz Saray’a yollanan mektupta yazılanları açıkladı.

Rusya’da tutuklu bulunan Griner, “Buradaki Rus hapishanesinde, eşimin, ailemin, arkadaşlarımın, olimpiyat formamın veya herhangi bir başarımın koruması olmadan ve düşüncelerimle baş başa otururken, sonsuza kadar burada olmaktan korkuyorum” dedi.

Griner ayrıca, özgürlük kavramının 4 Temmuz’da kendisi için tamamen farklı bir anlama büründüğünü söyledi.

“ÖZGÜRLÜĞÜN ANLAMI DEĞİŞTİ”

“4 Temmuz’da ailemiz normalde, Vietnam Savaşı Gazisi olan babam da dahil olmak üzere özgürlüğümüz için savaşan insanları onurlandırır. Bu günü genellikle nasıl kutladığımı düşünmek canımı yakıyor. Çünkü özgürlük bu yıl benim için tamamen farklı bir şey ifade ediyor.”

Mektubun Griner’ın Moskova dışındaki hapishane hücresinden Beyaz Saray’a nasıl ulaştığı belli oldu. ESPN’de yer alan habere göre, Griner’ın arkadaşlarına ve ailesine mesaj gönderebiliyor, ancak Rus yetkililerin yazışmaları okuyor.

BRITTNEY GRINER NEDEN TUTUKLU?

WNBA’de Phoenix Mercury’nin yıldız pivotu Griner, Rusya Premier Ligi’nde UMMC Ekaterinburg forması giymek için ülkeye girmeye çalışırken 17 Şubat’ta tutuklandı. Rusya’da yasa dışı bir madde olan esrar yağı içeren elektronik sigara kartuşlarını ülkeye sokmakla suçlandı.

New York Times’a göre Griner, Rusya’da 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığından yargılanıyor. ABD’li yetkililer, 3 Mayıs’ta Griner için “yanlış şekilde gözaltına alındı” yorum yaptı. Griner’ın davası 1 Temmuz’da başladı.

RUSYA’NIN MAHKUM TAKASI PLANI

ABD basını davayı, Griner için “mahkumiyet ve uzun bir cezayla sonuçlanacak” şekilde tasarlanmış bir “gösteri duruşması” olarak lanse etti ve Rusya’nın ABD ile mahkum takasına girmek için uğraştığını yazdı.

Griner henüz duruşmada savunma yapmazken, ABD Başkanı Biden’a yolladığı mektubun işe yaramasını umuyor: “Çok fazla çaba gösterdiğinizin farkındayım ama lütfen beni ve diğer mahkumları unutmayın. Lütfen bizi eve getirmek için elinden geleni yap.”