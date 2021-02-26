Zlatan Ibrahimovic bu kez LeBron James’e çattı!

Futbol dünyasının ikonik isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, verdiği röportajda NBA’in yaşayan efsanesi LeBron James’i eleştirdi. İsveçli yıldız, Los Angeles Lakers formasını giyen ve 4 NBA şampiyonluğu bulunan James’in siyasi konular hakkında açıklamalar yapıp ön plana çıkmasını doğru bulmadığını belirtti.

LeBron James’i “Olağanüstü bir sporcu” diyerek nitelendiren Zlatan Ibrahimovic, “Statü sahibi kişilerin siyaset hakkında konuşması hoşuma gitmiyor. Herkes bildiği ve en iyi yaptığı işi yapmalı. Ben futbol oynuyorum çünkü yaptığım en iyi şey bu. Politikacı olsaydım, siyaset yaptım” dedi.

BEYAZ SARAY’A GİTMEDİ, OY VERME HAREKETİNİ BAŞLATTI

NBA ve spor dünyasının ‘Kazanan’ isimleri arasında yer alan LeBron James, 2016 yılında Cleveland Cavaliers ile kazandığı şampiyonluğun ardından Donald Trump’a tepki olarak Beyaz Saray’a gitmedi.

ABD’de her branşta şampiyon takımlar, ABD Başkanı’nı Beyaz Saray’da ziyaret ediyor.

Trump’ı koltuğundan eden başkanlık seçimi için tüm ülkeyi “More Than A Vote” sloganıyla oy vermeye çağıran ve büyük bir harekete başlatan LeBron James, TIME Dergisi tarafından 2020’de yılın sporcusu seçildi.