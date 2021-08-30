30 Ağustos’ta müthiş zafer! Abdullah Öztürk Olimpiyat şampiyonu…

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları masa tenisinde Abdullah Öztürk, finalde rakibi Kim Young-Gun'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve tarihe geçti.

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, ilk altın madalyasını kazandı. Masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim’i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu olan Öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı'dan sonra üst üste paralimpik oyunları şampiyonu alan 2. sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

ŞAMPİYON ABDULLAH ÖZTÜRK! Son şampiyon milli sporcumuz Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli rakibi Kim Young-gun’u 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu! TEBRİKLER VE TEŞEKKÜRLER ABDULLAH! pic.twitter.com/uuMrmTNY0A — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021

Karşılaşmadan sonra büyük bir sevinç yaşayan Abdullah Öztürk, sırtına aldığı Türk bayrağıyla altın madalyanın gururunu yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Abdullah’ı yalnız bırakmadı ve müsabakayı salonda izledi. Abdullah Öztürk de altın madalya sevincini ilk olarak Bakan Kasapoğlu’na sarılarak yaşadı.

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstiklal Marşı’mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım”

Abdullah Öztürk, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti:

“Şampiyon olmak istiyordum. Hocalarımızla çok iyi kamplar geçirdik. Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını altın madalyayla aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstiklal Marşı’mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım. Ay-yıldız bayrağımız Tokyo’da havalanıyor. Destekleyen herkesten Allah razı olsun. Sayın Bakanım maçımı izlemeye geldi, çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum.”