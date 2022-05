Afrikalı bisikletçi Biniam Girmay, şampanya patlatırken gözünü kaybediyordu

Afrikalı bisikletçi Biniam Girmay, Grand Tour zaferinden sonra podyumda şampanya patlatmak isterken talihsiz bir kaza yaşadı.

Salı günü gerçekleştirilen Grand Tour’u kazanan ve bunu başaran ilk Afrikalı olan Girmay, tarihi bir başarıya imza attı. Ancak yarış sonrası Girmay podyumda şampanya patlatmaya çalışırken şişenin mantarı gözüne çarptı. 22 yaşındaki sporcu bir gözü kapalı şekilde şampanyayı püskürttü ancak acısı geçmeyince hastaneye kaldırıldı. Girmay’ın gözünde kanama olduğu tespit edildi.

#Girmay was taken to hospital after the podium ceremony of the Giro d’Italia. The stage winner of the stage to Jesi was injured after he tried to open the champagne bottle and shot the cork in his eye. According to media at the finish, he could no longer see through eye.#Giro2022 pic.twitter.com/kbG0KZxefU

