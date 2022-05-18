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Afrikalı bisikletçi Biniam Girmay, şampanya patlatırken gözünü kaybediyordu

Grand Tour'u kazanan ilk Afrikalı bisikletçi olan Biniam Girmay, podyumdaki şampanyalı sevinç nedeniyle az daha gözünü kaybediyordu...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:08 - 18 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Afrikalı bisikletçi Biniam Girmay, şampanya patlatırken gözünü kaybediyordu

Afrikalı bisikletçi Biniam Girmay, Grand Tour zaferinden sonra podyumda şampanya patlatmak isterken talihsiz bir kaza yaşadı.

Salı günü gerçekleştirilen Grand Tour’u kazanan ve bunu başaran ilk Afrikalı olan Girmay, tarihi bir başarıya imza attı. Ancak yarış sonrası Girmay podyumda şampanya patlatmaya çalışırken şişenin mantarı gözüne çarptı. 22 yaşındaki sporcu bir gözü kapalı şekilde şampanyayı püskürttü ancak acısı geçmeyince hastaneye kaldırıldı. Girmay’ın gözünde kanama olduğu tespit edildi.

“DİNLENMEYE İHTİYACIM VAR”

Yapılan kontrollerin ardından Girmay’ın Giro d’Italia’da yarışamayacağı açıklanınca Afrikalı sporcunun sevinci yarım kalmış oldu. Olayla ilgili bir video yayınlayan Girmay, “Şampanyayla ilgili olanlara biraz üzüldüm ve takım arkadaşlarım biraz korktu. Hastaneden geldikten sonra takım arkadaşlarımla zaferin tadını çıkardım. Artık iyiyim. Şanssız bir şekilde bugünkü yarışı kaçırdım. Çünkü gözümün kendine gelmesi için biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sezonun geri kalanını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

SOL GÖZÜNDE KANAMA VAR

Takım doktoru Piet Daneels, tıbbi muayenelerin Girmay’ın sol gözünde bir kanama olduğunu ortaya çıkardığını ve genişleme riskini “en aza indirmek” için onu geri çekme kararının alındığını söyledi.

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