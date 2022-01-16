Avustralya’da Novak Djokovic için son karar verildi

Avustralya Federal Mahkemesi kararını açıkladı! İkinci davayı da kaybeden Novak Djokovic, Avustralya Açık 2022'de yok!

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Avustralya Açık öncesi tenis dünyasının 1 numarası Novak Djokovic’in aşı şartlarını yerine getirmemesiyle ilgili süreçte sona gelindi! İkinci kez vizesi iptal edilen Djokovic gözaltına alınmıştı.

Melbourne’de görülen duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi, Cuma günü Göçmenlik Bakanı Alex Hawke’ın vizesini iptal ettiği Novak Djokovic’in bu karara itirazını reddederek sınır dışı kararı aldı!

Sırp raket, 9 Grand Slam şampiyonluğu yaşadığı Avustralya Açık’ta bu yıl mücadele edemeyecek.

AŞI OLMADAN GİRİNCE BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Tenisin 1 numaralı ismine aşı olmadan Avustralya’ya girmesine olanak sağlayan tıbbi muafiyet, ülkede büyük yankı buldu!

Corona virüs ile büyük bir savaş veren, bunun için de katı kurallar koyan Avustralya2da Başbakan Scott Morrison, Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi eleştirilerin hedefi olmuştu.