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Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilogram çeyrek final maçında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi.

Yayınlanma: 18:47 - 16 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde!

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi.

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