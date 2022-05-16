Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde!
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilogram çeyrek final maçında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi.
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi.
Fenerbahçeli milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi! @busenazckroglu pic.twitter.com/eCkabLW4Pp
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 16, 2022