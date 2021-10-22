Dünyanın en iyi kick boksçuları İstanbul’da olacak

King of Kings (KOK) İstanbul için geri sayım başladı. 28 Ocak 2022’de İstanbul’da yapılacak organizasyonun basın toplantısı Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya KOK Genel Menajeri Donatas Simanaitis, Thai Fight Federasyonu Genel Sekreteri Erdal Karadağ organizatörler Burak Mataracı ve Erkan Varol katıldı.

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Donatas Simanaitis yaptığı açıklamada, “bugüne kadar yapılmış en iyi organizasyonlardan birine imza atılacağına inandığım için bugün İstanbul'dayım. Dünyanın en iyi dövüşçüleri ve Mike Tyson gibi bir efsane 28 Ocak 2022'de burada olacak. Bende bu etkinliğe 2 milyon dolarlık bir yatırımla destek olacağım” diye konuştu.

Burak Mataracı, Erkan Varol ve Erdal Karadağ ise dünyanın en önemli spor mabetlerinden biri olan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda eşi benzeri görülmemiş bir organizasyona imza atacaklarını belirttiler.