Efeler Ligi’nde şampiyon Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Play-Off final etabı üçüncü maçında, Halkbank'ı 25-23, 25-22 ve 25-19’luk set skorlarıyla 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart seride durumu 3-0 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

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AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Halkbank’ı 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu.

Halkbank’ı ilk iki maçta 3-1’lik skorlarla yenen, üçüncü maçta ise 3-0’lık skora imza atan Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0’a getirdi. Ziraat Bankkart bu zaferle birlikte toplamda ve üst üste 2’nci şampiyonluğunu elde etti.

SALON: Başkent

Başkent HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

Erdal Akıncı, İlknur Çakar HALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi) ZİRAAT BANKKART: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel) SETLER: 23-25, 22-25, 19-25

23-25, 22-25, 19-25 SÜRE: 92 dakika (32, 32, 28)