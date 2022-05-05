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Efeler Ligi’nde şampiyon Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Play-Off final etabı üçüncü maçında, Halkbank'ı 25-23, 25-22 ve 25-19’luk set skorlarıyla 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart seride durumu 3-0 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

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Efeler Ligi’nde şampiyon Ziraat Bankkart

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Halkbank’ı 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu.

Halkbank’ı ilk iki maçta 3-1’lik skorlarla yenen, üçüncü maçta ise 3-0’lık skora imza atan Ziraat Bankkart, seride durumu 3-0’a getirdi. Ziraat Bankkart bu zaferle birlikte toplamda ve üst üste 2’nci şampiyonluğunu elde etti.

  • SALON: Başkent
  • HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur Çakar
  • HALKBANK: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)
  • ZİRAAT BANKKART: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
  • SETLER: 23-25, 22-25, 19-25
  • SÜRE: 92 dakika (32, 32, 28)
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