F1 yıldızı Sergio Perez fena dağıttı! Eşinden özür diledi

Formula 1'in yıldız pilotlarından Sergio Perez, Monaco GP'si sonrası bir parti sırasında çekilen görüntüleriyle gündeme oturdu.

Sozcu.com.tr

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Monaco Grand Prix’sini birinci sırada tamamlayan Red Bull’un Meksikalı pilotu Sergio Perez, yarışın ardından düzenlenen bir partide kadınlarla samimi görüntüleri ortaya çıkınca eşinden özür diledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde önce esmer bir kadınla yakınlaştığı görülen Perez, ardından sarışın başka bir kadınla dans ederken ellerini beline dolamış şekilde kayda alındı. Red Bull pilotu yaptıklarının sorumluluğunu üstlendi ancak, bu olay sonrası eşi Carola Martinez’le aralarındaki bağın daha da kuvvetlendiğini iddia etti.

Sergio Perez, Monako’da zafer sarhoşluğunun dozunu biraz kaçırmış.pic.twitter.com/hR0EPIpH7l — FTR Arşiv (@FTRArsiv) May 31, 2022

UKRAYNALI MODEL KHRYSTINA

Perez’in partide dans ettiği sarışın kadının Ukraynalı model Khrystina olduğu ortaya çıkarken, ikilinin daha önce çekilen fotoğrafları da gündeme geldi. Ağustos 2021’de Perez ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Khrystina, “Yeni F1 bağımlısıyla tanışın: Ben. Favori sürücüm” ifadelerini kullanarak Perez’i etiketledi.

“ÇOK KÖTÜ BİR PARTİYDİ”

Yaşananların ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Perez, “Benimle ilgili videolar gördüm ve tüm sorumluluğunu alıyorum. Çok kötü bir partiydi. Olduğum kişinin zirvesindeyken kontrolü kaybettiğim bir partiydi” ifadelerini kullandı.

Kamuoyu önünde eşinden özür dileyen Perez şu sözleri sarfetti:

“Çevremdeki insanlar değerlerimi ve ne tür biri olduğumu biliyorlar. Bana sorarsanız, ben ve eşim her zamankinden daha fazla yakınlaştık. Sadece bizi incitmek isteyenler için en iyi dileklerimi yolluyorum. Hepinize sevginiz için teşekkür ederim ve beni seven herkesten özür dilerim. Çünkü bu videolar beni yansıtmıyor. Artık bu konuda konuşmayacağız. Bu da bize sadece bir aile olarak yaşadığımız harika anları unutturuyor.”