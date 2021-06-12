‘Filenin Sultanları’ Japonya’ya mağlup oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki onuncu maçında Japonya'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

‘Filenin Sultanları’nda 9 isim skora katkı sağlarken; karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayı üreten Hande Baladın oldu ve ona Eda ile Zehra 13, Meryem 9, Meliha ve Tuğba 3, Ebrar ve Cansu 2, Şeyma 1 sayıyla eşlik etti.

Salon: Rimini Fuar Merkezi

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Nasr Shaaban (Mısır)

Japonya: Ishikawa, Araki, Kurogo, Koga, Shimamura, Momii, Kobata (L) (Nabeya, Tashiro, Ishii)

Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Tuğba, Eda, Simge (L) (Ebrar, Şeyma, Buse, Meliha)

Setler: 25-17, 25-20, 17-25, 25-19

Süre: 1 saat 51 dk (24 30 28 29)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 11.00'de Belçika ile karşılaşacak.