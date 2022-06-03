Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e direnemedi
FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'e 3-1 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin 2. maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu.
Milli takım, 3. maçında yarın saat 19.00’da Bulgaristan ile karşılaşacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti), Simonovska Sonja (Karadağ)
Türkiye: Beyza Arıcı, Şebnem Simge Akoz, Cansu Özbay, Bahar Akbay, Saliha Şahin, Hande Baladin (Meliha, Ayça, Eda, Sıla, Zehra, Ceren, İlkin, Ebrar)
Çin: Yuan Xinyue, Diao Linyu, Yang Hanyu, Gong Xiangyu, Wang Yuanyuan, Jin Ye (Wang Yunlu, Wang Yizhu, Li, Zheng, Wang Weiyi, Ding, Ni, Miao)
Setler: (16-25), (25-20), (16-25), (22-25)
Süre: 99 dakika (25, 24, 23, 27)