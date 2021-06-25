‘Filenin Sultanları’ndan bronz madalya

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi’nde bronz madalyanın sahibi oldu.

Filenin Sultanları, 3’üncülük maçında rakibi Japonya’yı, 25-19, 25-16 ve 25-17lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi. Bu sonuçla Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligini tarihinde ilk kez 3’üncülükle tamamladı. A Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde 2018’de 2’nci, 2019’da da 4’üncü olmuştu.

Rakibi Japonyayı 3-0 net skorla yenen Milli Takım’da, Ebrar 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona; Eda 13, İlkin 9, Tuğba 7, Kübra 2 ve Cansu 1 sayıyla eşlik etti.

SALON: Rimini Fuar Merkezi

HAKEMLER: Patricia Rolf (Amerika), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

JAPONYA: Ishikawa, Araki, Kurogo, Koga, Shimamura, Momii, Kobata (L) (Hayashi, Tashiro, Nabeya, Ishii)

TÜRKİYE: Tuğba, Kübra, Ebrar, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Meliha)

SETLER: 19-25, 16-25, 17-25

SÜRE: 1 saat 22 dakika (28′, 27′, 27′)