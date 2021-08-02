Filenin Sultanları’nın rakibi belli oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde karşılaşacağı rakip belli oldu.
Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. ‘Filenin Sultanları’ çeyrek final mücadelesinde Güney Kore ile 4 Ağustos çarşamba günü TSİ 03.00'te oynanacak.
Filenin Sultanları, Güney Kore'yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.