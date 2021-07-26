Fırat Arslan, WBA Dünya Kıtalararası şampiyonu

Fırat Arslan, Cruser sıklette WBA Dünya Kıtalararası altın kemerinin yeni sahibi olurken, dünya şampiyonluğu maçı yapmaya da hak kazandı. Fırat Arslan, güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı nakavtla sonlandırdı. Karşılaşma öncesi dünya sıralamasında ilk beşte yer alan Fırat Arslan, bu sonucun ardından ilk üç arasına girmesi bekleniyor.

Hedefinin yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkmak olduğunu vurgulayan Fırat Arslan, “Gelecek dönemlerde bunun görüşmelerini yapacağız. Tekrar dünya şampiyonluk maçını çıkarak, bir rekor kırıp dünyanın en yaşlı şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyorum. Galayı düzenlememde büyük emek sarf eden eşim Dilek Arslan, başta olmak üzere gecenin ana sponsoru Ya'Medina, Gazi, Birtat, Çiloğlu ve Eska Welt şirketlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Yine dünyanın önde gelen federasyonları arasında yer alan IBO Avrupa şampiyonluk maçına çıkan Cruser sıkletteki yeteneklerimizden Hüseyin Cinkara, Kosovalı rakibi Erdoğan Kadriya'yı dördüncü rauntta nakdavn yaptı, ardından devam eden maçta altıncı rauntta tekrar nakdavn olan rakip, raunt arasında verilen molada yedinci raunda çıkamayınca karşılaşmayı Türk boksör kazınmış oldu.

Ağır sıklet boksta geleceğin şampiyonu olarak görülen genç yeteneklerimizden Alı Kıydın, rakibine ağır bir nakavt yaşatırken, GBU Kıtalararası şampiyonluk kemerini beline takan taraf oldu. Erdinç Delibaltaoğlu'da yine rakibini nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı.