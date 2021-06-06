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Formula 1 Azerbaycan GP’de çılgın son! Hamilton pist dışı, zafer Sergio Perez’in

Azerbaycan'da düzenlenen Formula 1 yarışının son turu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son şampiyon Lewis Hamilton, son tur sırasında virajı alamadı, Red Bull pilotu Sergio Perez yarışı kazanan isim oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:54, 06/06/2021
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Formula 1 Azerbaycan GP’de çılgın son! Hamilton pist dışı, zafer Sergio Perez’in

Formula 1 Azerbaycan GP’sinde heyecan dolu bir yarış gerçekleşirken zafer Red Bull pilotu Sergio Perez’in oldu.

Kariyerinde ilk kez bir yarışa şampiyona lideri olarak başlayan Max Verstappen, uzun süre önde götürdüğü mücadelenin sonlarına doğru lastiği patlayınca yarışı tamamlayamadı.

Verstappen’in yarış dışı kalmasıyla liderliği ele geçiren takım arkadaşı Sergio Perez, Red Bull ile ilk galibiyetini yaşarken Aston Martin’den Sebastian Vettel ikinci, AlphaTauri’den Pierre Gasly üçüncü oldu.

HAMILTON PİST DIŞI

Öte yandan Verstappen’in kazasının ardından kırmızı bayrak sallandı ve pilotlar pite geldikten sonra pist temizlendi. Kalan turlar start düzlüğünden başladı ancak, bu durum Lewis Hamilton’a yaramadı. Yarış tekrar başladıktan sonra Sergio Perez’i pist üzerinde geçen İngiliz pilot, ilk virajda fren sorunu yaşayınca pist dışına çıktı ve yarışı 16. sırada tamamlayabildi.

Lewis Hamilton’ın yarış dışı kaldığı an | Fotoğraf: Formula 1 Twitter

  • Azerbaycan GP’de sıralama:
  • 1.Sergio Perez – Red Bull
  • 2.Sebastian Vettel – Aston Martin
  • 3.Pierre Gasly – AlphaTauri
  • 4.Charles Leclerc – Ferrari
  • 5.Yuki Tsunoda – AlphaTauri
  • 6. Lando Norris – McLaren
  • 7.Carlos Sainz – Ferrari
  • 8. Daniel Ricciardo – McLaren
  • 9. Fernando Alonso – Alpine
  • 10.Kimi Raikkonen – Alfa Romeo
Azerbaycan Ferrari tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:17:48,