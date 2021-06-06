Formula 1 Azerbaycan GP’de çılgın son! Hamilton pist dışı, zafer Sergio Perez’in

Formula 1 Azerbaycan GP’sinde heyecan dolu bir yarış gerçekleşirken zafer Red Bull pilotu Sergio Perez’in oldu.

Kariyerinde ilk kez bir yarışa şampiyona lideri olarak başlayan Max Verstappen, uzun süre önde götürdüğü mücadelenin sonlarına doğru lastiği patlayınca yarışı tamamlayamadı.

Verstappen’in yarış dışı kalmasıyla liderliği ele geçiren takım arkadaşı Sergio Perez, Red Bull ile ilk galibiyetini yaşarken Aston Martin’den Sebastian Vettel ikinci, AlphaTauri’den Pierre Gasly üçüncü oldu.

HAMILTON PİST DIŞI

Öte yandan Verstappen’in kazasının ardından kırmızı bayrak sallandı ve pilotlar pite geldikten sonra pist temizlendi. Kalan turlar start düzlüğünden başladı ancak, bu durum Lewis Hamilton’a yaramadı. Yarış tekrar başladıktan sonra Sergio Perez’i pist üzerinde geçen İngiliz pilot, ilk virajda fren sorunu yaşayınca pist dışına çıktı ve yarışı 16. sırada tamamlayabildi.