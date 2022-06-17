Formula 1’de sıradaki durak Kanada
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Kanada'nın Montreal şehrinde yapılacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sıradaki durak Kanada’da olacak. Sezonun 9. yarışı Kanada’nın Montreal şehrinde bulunan 4 bin 361 metrelik Gilles-Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden yapılacak. Kanada Grand Prix’sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 19 Haziran Pazar günü 21.00’de başlayacak.
Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
- Max Verstappen (Hollanda): 150 puan
- Sergio Perez (Meksika): 129
- Charles Leclerc (Monako): 116
- George Russell (Büyük Britanya): 99
- Carlos Sainz (İspanya): 83
Takımlar:
- Red Bull: 279
- Ferrari: 199
- Mercedes: 161
- McLaren: 65
- Alpine: 47