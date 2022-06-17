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Formula 1’de sıradaki durak Kanada

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Kanada'nın Montreal şehrinde yapılacak.

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Formula 1’de sıradaki durak Kanada

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sıradaki durak Kanada’da olacak. Sezonun 9. yarışı Kanada’nın Montreal şehrinde bulunan 4 bin 361 metrelik Gilles-Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden yapılacak. Kanada Grand Prix’sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 19 Haziran Pazar günü 21.00’de başlayacak.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

  1. Max Verstappen (Hollanda): 150 puan
  2. Sergio Perez (Meksika): 129
  3. Charles Leclerc (Monako): 116
  4. George Russell (Büyük Britanya): 99
  5. Carlos Sainz (İspanya): 83

Takımlar:

  1. Red Bull: 279
  2. Ferrari: 199
  3. Mercedes: 161
  4. McLaren: 65
  5. Alpine: 47