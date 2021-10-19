İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul Maratonu halk koşusu kayıt nasıl yapılır?

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu bu yıl 43. kez düzenlenecek.İstanbul Maratonu, bu yıl 7 Kasım 2021 tarihinde koşulacak.

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Bu yıl 43.’sü düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda iki kıta da koşu için birleşecek. İstanbul Maratonu için kayıt dönemi yarın sona eriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen koşu geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi görmüştü.

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

N Kolay 43. İstanbul Maratonu halk koşusu 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 09:45’de gerçekleştirilecek.

İstanbul Maratonu halk koşusu kayıt işlemleri 22 Ekim tarihinde sona erecek.

29 Ekim – 3 Kasım Spor İstanbul Tesislerinden Dağıtım (Sporcular kayıt esnasında seçtikleri tesislerden göğüs numaralarını 29 Ekim – 3Kasım tarihleri arasında alabileceklerdir

Halk koşusuna katılacak sporuların 7 Kasım 2021 tarihini de kapsayan geçerli aşı kartını ve kimlik kartını yarış kitlerini alırken hazır bulundurması gerekmektedir.

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU KAYIT NASIL YAPILIR?

Halk koşusuna katılım ücretsizdir.

Kayıtlar, 11-22 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. event.spor.istanbul

Katılımcılar göğüs numaralarını kayıt olduğu esnada seçecekleri spor istanbul tesislerinden alabileceklerdir..

Geçerli bir aşı kartı olanlar kimliklerini göstererek seçtikleri tesisten, 29 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında yarış kitlerini alabileceklerdir.

Aşı kartı olmayan sporculara yarış kiti teslim edilmeyecektir.

İSTANBUL MARATONU GÜZERGAHI

Gişelerin yaklaşık 250 metre öncesinde başlayan yarış, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan sahile iner ve bu yolu takip ederek, Dolmabahçe caddesi, İnönü stadı, Dolmabahçe sarayı, Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı caddesi, Salı Pazarı, Karaköy, yolunu izleyerek Galata Köprüsüne giriş yapar.

Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne dönen parkur, sahil yolunu takip eden Sirkeci, Kennedy Caddesi, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu, Bakırköy, Rauf Orbay Caddesi, sonunda Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar gider. Buradan dönüş yapan ve aynı sahil yolunu takip eden yarış, sirkeci Gülhane Parkı alt kapısından giriş yapar. Gülhane Parkının içinden geçen yarış, Tramway yolu vasıtası ile Sultanahmet meydanına çıkarak, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan “At Meydanı”nda, Sultanahmet Camii'nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaş arasında son bulur.

ÖNEMLİ NOKTALAR ve TARİHİ YERLER

1K 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

5K Deniz Müzesi

6K Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Camii

7K Fındıklı Camii

9K Galata Köprüsü

10K Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Sİrkeci Tren Garı

11K Sepetçiler Kasrı, Topkapı Sarayı

12K Ahırkapı Sis ve Düdük Feneri

13K Küçük Ayasofya

16K İstanbul Maratonu Fuarı

27K Baruthane

28K Hava Harp okulu

40K Gulhane

42K Sultanahmet