İstanbul Maratonu öncesi son prova Üsküdar’da yapıldı

“İstanbul’u Koşuyorum” etkinliklerinin 2021’deki dördüncü yarışı olan Üsküdar Etabı sona erdi. Koşucular, N Kolay 43. İstanbul Maratonu öncesi son provayı Üsküdar’da gerçekleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye’de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul'u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. “İstanbul'u Koşuyorum” yarışlarının Kadınlar Günü Etabı, Caddebostan Colour Run Etabı ve Bakırköy Etabı'nın ardından bu seneki dördüncü ayağı olan Üsküdar Etabı 10 Ekim Pazar günü koşuldu.

Yarışa katılan 1250 sporcu, 7 Kasım 2021'de düzenlenecek N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na haftalar kala Üsküdar'da son kez prova yapma imkanı buldu. 10 km'lik parkurda koşulan Üsküdar Etabı, saat 9.00'da Üsküdar eski evlendirme dairesi önünden başladı. Koşucular, Harem Sahil Yolu Caddesi'nden Üsküdar Hakimiyeti Milliyet Caddesi'ne saparak Halk Caddesi Gündoğumu Caddesi ile Dr. Fahrettin Atabey Caddesi'nin kesiştiği döner kavşağa kadar ilerledi. Bu kavşaktan dönüş yapan atletler, tekrar sahil yoluna indi ve birinci köprü istikametine doğru Paşa Limanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi istikametini takip ederek yarışı sürdürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne varmadan askeriye önünde bulunan kavşaktan geri dönerek sahil yolundan yarışa devam eden sporcular, ters yönde Harem’e kadar koştu ve Harem Sahil Yolu üzerinde bulunan kavşaktan dönüş yaptı. Tekrar sahil yolundan Üsküdar istikametine doğru ilerleyen atletler, başlangıç noktası olan eski evlendirme dairesi önünde yarışı tamamladı. Dereceye giren sporcular için yapılan ödül töreninin ardından etkinlik sona erdi.

DERECELER ELEKTRONİK ÇİPLERLE BELİRLENDİ

Sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleriyle ölçüldü. Kadınlar Genel Klasman'da birincilik ipini 34:09'luk derecesiyle Özlem Kaya göğüsledi. Damla Çelik 34:40'lık dere​cesiyle ikinci, Hatice Yıldırım 35:45'lik derecesiyle üçüncü oldu. Faslı sporcu Salh Echchibani 28:31'lik derecesiyle, Erkekler Genel Klasman'da birinciliği elde etti. Murat Emektar 28:41'lik derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı. Abdullah Tuğluk 28:46'lık derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

MARATON KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan N Kolay İstanbul Maratonu 7 Kasım 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. N Kolay 43. İstanbul Maratonu kayıtları 20 Ekim'de sona erecek. N Kolay 43. İstanbul Maratonu kayıt işlemleri event.spor.istanbul adresinden gerçekleştiriliyor.