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İstanbul’un fethini Boğaz’da yarışarak kutladılar

İstanbul'un fethinin yıldönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda yelken yarışı düzenlendi.

Güncellenme: 16:38, 29/05/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
İstanbul’un fethini Boğaz’da yarışarak kutladılar

İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yelken yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Onlarca teknenin kayıt yaptırarak katıldığı yarış saat 14.00’de Sarıyer Büyükdere Limanı önlerinden verilen startla başladı.

Yarış nedeniyle İstanbul Boğazı’nın kısmen trafiğe kapatılması nedeniyle tekneler Avrupa yakasına yakın seyrederek yarışın sonlanacağı Dolmabahçe Sarayı önüne doğru hızla yol aldı. 5 ayrı sınıfta yapılan yarış kıyasıya mücadeleye sahne olurken, renkli yelkenleriyle tekneler, İstanbul Boğazı’nın güzelliğine güzellik kattı.

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