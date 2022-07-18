Juan Soto serveti elinin tersiyle itti

Washington Nationals'ta forma giyen beyzbol Juan Soto, kendisine önerilen servet değerindeki sözleşmeyi kabul etmedi.

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Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Washington Nationals’ın yıldız ismi Juan Soto, tarihi bir sözleşme teklifini geri çevirdi. The Athletics’te yer alan habere göre 23 yaşındaki beyzbolcu, lig rekoru olabilecek bir rakamı elinin tersiyle itti.

Washington Nationals’ın 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini kabul etmeyen Juan Soto’nun, daha iyi bir kontrat alabileceğini düşündüğü için takımdan ayırılmak istediği öğrenildi. MLS’te lig rekoru, Los Angeles Angels’ta forma giyen Mike Trout’ta bulunuyor. Mike Trout, 2019’da 12 yıl için 426 milyon 500 bin milyon dolarlık sözleşmeye imza atmıştı.

Juan Soto’nun takımı ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Washington Nationals’a 2015 yılında serbest oyuncu statüsü ile transfer olan Juan Soto, 2018 yılında MLB’deki ilk maçına çıkmıştı. İlk senesinde ‘Yılın En İyi Çaylak Oyuncusu’ ödülünde ikinci sırayı alan Dominik Cumhuriyetli sporcu, 2019 yılında takımının ilk ‘World Series’ (Dünya Serisi) şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.