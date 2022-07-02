Merve Tuncel tarih yazdı

Kadınlar 800 metre serbest stilde Türkiye'yi temsil eden Merve Tuncel, Akdeniz Oyunları'nda Türk spor tarihine geçmeyi başardı.

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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi yüzme kadınlar 800 metre serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8:26.80’lik derecesiyle altın madalya kazandı. 17 yaşındaki Merve Tuncel böylece, Akdeniz Oyunları tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücümüz oldu.

Aynı yarışta ülkemizi temsil eden bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8:29.03’lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metre serbestte milli sporcularımız kürsünün ilk iki basamağında yer almayı başardı.

Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 800 metre serbestte milli sporcularımız kürsünün ilk iki basamağında! Merve Tuncel 8:26.80

Deniz Ertan 8:29.03 pic.twitter.com/3vPrWScKlz — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 2, 2022

17 YAŞINDA İNANILMAZ KARİYER

Ankara’da 1 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelen Merve Tuncel, küçük yaşta yüzme sporuna başladı.

Halen 400, 800 ve 1500 metre serbest stilde Türkiye rekorlarının sahibi olan Merve Tuncel, 2020 yılının aralık ayında İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest stilde Avustralyalı Chelsea Gubecka’ya ait olan kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmayı başarmıştı.

Merve Tuncel, Roma’daki 2021 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 400, 800 ve 1500 metre serbestte zirvede yer alarak toplam üç altın madalya kazanmıştı. 800 ve 1500’deki dereceleri Avrupa gençler ve şampiyona rekoru olarak kayda geçmişti. Sporcu, yer aldığı Türkiye 4×200 m serbest bayrak takımıyla bir de bronz madalya elde etmişti.

Merve Tuncel, Akdeniz Oyunları’nda başarılarına bir yenisini daha ekleyerek oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın Türk yüzücü oldu.