Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda finale yükseldi

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler bireysel mücadelesi yarı finalinde Japon Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup edip altın madalya için finale yükseldi.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, yarı finalde Japon Takaharu Furukawa’yı 7-3 yenerek adını finale yazdırmayı başardı. Gazoz okçulukta Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi.

Milli sporcumuz finalde TSİ 10.45’te İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaşacak.

Tarihi başarıya imza atan ve altın madalyaya çok yaklaşan 22 yaşındaki milli sporcumuz, mücadeleye de çok iyi başladı ve ilk iki seti almayı başardı. 3. setteki beraberliğin ardından 4. seti ufak bir farkla kaybeden Mete Gazoz son sette ise final için hedefini üç kere 10’dan vurdu ve final biletini kaptı.

1. SET: 27-25

27-25 2. SET: 28-27

28-27 3. SET: 29-29

29-29 4. SET: 28-29

28-29 5. SET: 30-29