Rafael Nadal kariyerinde 3. kez bu üzüntüyü yaşadı!

Tenis dünyasında sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta Rafael Nadal, yarı finale çok yakınken turnuvanın dışında kaldı.

Avustralya Açık’ın 2 numarası Rafael Nadal ile 5 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Yunan rakibi karşısında 6-3 ve 6-2 ile 2-0 öne geçen Nadal, tie-break’e giden 3. seti 7-6 kaybetti. Stefanos Tsitsipas diğer setleri de 6-4 ve 7-5 kazanarak yarı finale yükselen raket oldu.

Toplam 245 dakika süren mücadelede Nadal 21. grand şampiyonluk hedefini ertelemek zorunda kalırken, Stefanos Tsitsipas yarı finalde Daniil Medvedev ile karşılaşacak.

Tsitsipas, 2005 yılında Miami Açık’ta Roger Federer ve 2015 yılında Amerika Açık’ta Fabio Fognini’den sonra Nadal’ı 2-0 geriden gelerek mağlup eden üçüncü isim olmayı başardı.