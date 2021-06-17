Rafael Nadal, Wimbledon ve Tokyo Olimpiyatları’ndan çekildi

Tenis dünyasının en iyileri arasındaki 35 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, hayranlarını üzen bir karar aldı. Deneyimli sporcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu yılki Wimbledon ve Tokyo’daki Olimpiyat Oyunları’na katılmamaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Hi all, I have decided not to participate at this year's Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It's never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021

Tecrübeli raket, Fransa Açık ve Wimbledon arasındaki 28 Haziran’da başlayacak olan iki haftalık boşluğun, beş turnuvada oynadığı zorlu bir toprak kort sezonunun ardından toparlanması için yeterli bir zaman olmadığını dile getirdi.

“Bu kararı almak asla kolay değil ama vücudumu dinledikten ve ekibimle konuştuktan sonra bunun doğru karar olduğunu anladım.”

20 kez Grand Slam zaferi yaşayan Nadal, Fransa Açık’tan önce Monte Carlos Masters, Barselona, Madrid Masters ve Roma Masters’da oynadı. Roland Garros’ta 13 kez rekor şekilde şampiyon olan Nadal, bu yıl yarı finalde şampiyon Novak Djokoivc’e elendi.

Nadal, daha önce Olimpiyatlarda iki altın madalya kazandı. 2008’de tekler şampiyonluğu ve İspanya’nın bayrak taşıyıcısı olduğu Rio 2016’da çiftlerde bir altın madalya kazanan Nadal, “Olimpiyat Oyunları her zaman çok şey ifade etti ve bir sporcu olarak her zaman öncelikti. Dünyadaki her sporcunun yaşamak istediği ruhu buldum. Şahsen üçüncü yaşama şansına sahip oldum ve ülkemin bayrak taşıyıcısı olma onuruna eriştim” ifadelerini kullandı.