Taha Akgül: Kimsenin umurunda değil! Varsa yoksa futbol

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na 1 ay kalmasına rağmen tek gündemin futbol olmasına sitem etti.

Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Futbol Şampiyonası’na 3 yenilgi ile veda eden A Milli Takım için Twitter’da açılan hashtag’i etiketleyerek bir mesaj paylaştı. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Akgül, paylaşımında, Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 1 ay kaldığını hatırlatarak, “Bizimi sizini mi var bu işin? Bütün sporcular bizim, bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. 1 ay kaldı olimpiyatlara. Bir çok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat kadromuz var ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol, bravo emeği geçen herkese!” ifadelerini kullandı.

Bizimi sizini mi var bu işin?Bütün sporcular bizim bütün sporcular sizin.Bu ülkede sadece futbol yok.1 ay kaldı Olimpiyatlara.Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir Olimpiyat takımımız var ama kimsenin umrunda değil.Varsa yoksa futbol.Bravo emeği geçen herkese #BizimCocuklar — Taha Akgül (@tahaakgul) June 20, 2021

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Taha Akgül aynı zamanda, “Bizim çocukları nasıl özel uçakla turnuvaya götürüldüyse özel uçakla da geriye getirdiniz. Bizim olimpiyat evlatlarımızı da tarifeli uçaklarla götürün…” yazan bir paylaşımı da RT yaptı.

AVRUPA GÜREŞ TARİHİNE GEÇMİŞTİ

2016 Yaz Olimpiyatları’nda serbest 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, Rio’da Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Taha Akgül, Tokyo Olimpiyatları’nda da altın madalya kazanarak aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda elde ettiği 8. altın madalyayla Avrupa güreş tarihine geçmişti.