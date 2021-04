Tenis antrenörü Can Üner 47 yaşında hayatını kaybetti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay’ın antrenörlüğünü yapan, Türk tenisine büyük emekler vermiş eski oyuncu ve antrenör Can Üner hayatını kaybetti. 47 yaşındaki Üner yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Son 2 haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Can Üner’in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Can Üner, kadın ve erkek tenisinde dünya ilk 100 sıralamasına oyuncu sokan ilk Türk tenis antrenörü olmuştu.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Tenis Federasyonu, Can Üner’in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı paylaştı:

“Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan'ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun.”

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk tenisinin önemli isimlerinden antrenör Can Üner için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, “Türk tenis tarihine büyük başarılar kazandıran antrenörümüz Can Üner’in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tenis camiamıza vermiş olduğu hizmetlerle büyük katkı sağlayan Can Üner’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tenis camiasına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Türk tenis tarihinin en önemli kilometre taşlarında imzası vardı. Can Üner'i genç yaşta kaybettik. Allah rahmet eylesin. — MERT AYDIN (@mmertaydin) April 14, 2021

Can Üner'i kaybettiğimize inanamıyorum. Başta @CaglaBuyukakcay tüm tenis camiasının başı sağolsun. — banu yelkovan (@banuka) April 14, 2021

Çok üzgünüm.. Tanıdığım en nazik, en beyefendi insanlardan biri olan, spor ve tenise ömrünü adayan, yaşam enerjisi taşıyan ve onu o yaşam enerjisini bir o kadar da çevresine yayan çok sevgili Can Üner… Ne yazsak, ne karalasak, ne desek boş… Güzel uyu, güzel insan… pic.twitter.com/WR8KpXte7M — Irmak Kazuk (@irmakkkazuk) April 14, 2021

Can Üner’!!!! Çocukluğum, CAN kardeşim, aslanım! Türk sporu çok büyük bir değerini kaybetti! @CANUNER — Burçin Badem (@burcinbadem) April 14, 2021

Uzun yıllar milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan ve Türk tenisine büyük emekler veren Can Üner'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere, tenis ve spor camiasına baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/EfvXwQ5YT7 — We Are Tennis Turkey (@WeAreTennisTR) April 14, 2021