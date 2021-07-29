Tokyo 2020 | ABD 3-2 Türkiye (Altın değerinde 1 puan)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşılaştı. Tokyo 2020’ye son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup ederek başlayan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada İtalya’ya 3-1 yenildi. 3. maçında ABD ile karşılaşan milliler ilk iki seti kaybedip 3. seti kazandı.
Filenin Sultanları 4. seti de kazanarak maçı 2-2’ye getirdi ve 1 puan almayı garantiledi. 5. ve karar setinde ABD 15-12 kazanarak maçı aldı. Milli Takımımızın aldığı 1 puan altın değerinde. Gelecek maç Arjantin’i mağlup edersek gruptan çıkmayı başaracağız. A Milli Takım, B Grubu’ndaki 4. maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile saat 08.20’de oynayacak.
KARAR SETİ: ABD: 15-12 TÜRKİYE
Milliler, B Grubu’nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.
Takımımızın en skorer isimleri: