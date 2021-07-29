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Tokyo 2020 | ABD 3-2 Türkiye (Altın değerinde 1 puan)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları ABD karşısında 4. seti 25-20 kazanarak setlerde durumu 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Türkiye karar setinde maçı 3-2 kaybetse de altın değerinde 1 puan aldı.

Güncellenme: 18:09, 29/07/2021
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Tokyo 2020 | ABD 3-2 Türkiye (Altın değerinde 1 puan)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşılaştı. Tokyo 2020’ye son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup ederek başlayan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada İtalya’ya 3-1 yenildi. 3. maçında ABD ile karşılaşan milliler ilk iki seti kaybedip 3. seti kazandı.

2-2 YAPTIK VE 1 PUANI ALDIK

Filenin Sultanları 4. seti de kazanarak maçı 2-2’ye getirdi ve 1 puan almayı garantiledi. 5. ve karar setinde ABD 15-12 kazanarak maçı aldı. Milli Takımımızın aldığı 1 puan altın değerinde. Gelecek maç Arjantin’i mağlup edersek gruptan çıkmayı başaracağız. A Milli Takım, B Grubu’ndaki 4. maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile saat 08.20’de oynayacak.

MAÇ SONUCU: ABD: 3-2 TÜRKİYE

KARAR SETİ: ABD: 15-12 TÜRKİYE 

  • 4. set sonucu: 20-25
  • 3. set sonucu: 17-25
  • 2. set sonucu: 25-20
  • 1.sonucu: 25-19

Milliler, B Grubu’nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

Takımımızın en skorer isimleri:

  • Meryem Boz – 19 sayı
  • Hande Baladın – 17 sayı
  • Eda Erdem Dündar – 14 sayı
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ABD Arjantin canlı Çin Dünya İtalya Kadın Olimpiyat Rusya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:17:24,