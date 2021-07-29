Tokyo 2020 | ABD 3-2 Türkiye (Altın değerinde 1 puan)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşılaştı. Tokyo 2020’ye son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup ederek başlayan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada İtalya’ya 3-1 yenildi. 3. maçında ABD ile karşılaşan milliler ilk iki seti kaybedip 3. seti kazandı.

2-2 YAPTIK VE 1 PUANI ALDIK

Filenin Sultanları 4. seti de kazanarak maçı 2-2’ye getirdi ve 1 puan almayı garantiledi. 5. ve karar setinde ABD 15-12 kazanarak maçı aldı. Milli Takımımızın aldığı 1 puan altın değerinde. Gelecek maç Arjantin’i mağlup edersek gruptan çıkmayı başaracağız. A Milli Takım, B Grubu’ndaki 4. maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile saat 08.20’de oynayacak.

MAÇ SONUCU: ABD: 3-2 TÜRKİYE

KARAR SETİ: ABD: 15-12 TÜRKİYE

4. set sonucu: 20-25

3. set sonucu: 17-25

2. set sonucu: 25-20

1.sonucu: 25-19

Milliler, B Grubu’nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

Takımımızın en skorer isimleri:

Meryem Boz – 19 sayı

Hande Baladın – 17 sayı

Eda Erdem Dündar – 14 sayı