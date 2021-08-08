Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış seremonisi ile resmen sona erdi

Corona virüs salgını nedeniyle 1 yıllık gecikmenin ardından 23 Temmuz'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bu akşam düzenlenen kapanış seremonisi ile resmen sona erdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve geçtiğimiz 23 Temmuz’da yoğun salgın tedbirleri altında kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları bu akşam gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile resmen sona erdi. Tokyo’daki Yeni Ulusal Stadyumu’nda seyircisiz olarak gerçekleştirilen törene Japonya Veliaht Prensi Akishino, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Tokyo Valisi Yuriko Koike katıldı.

Katılımcı ülkelerin bayraklarının taşındığı geçit töreni ile başlayan tören, milli takımların sahaya inişi, ışık ve sahne şovları ile devam etti. Tokyo Valisi Yuriko Koike törende olimpiyat flamasını IOC Başkanı Bach’a teslim ederken, Bach ise flamayı gelecek oyunlara ev sahipliği yapacak olan Paris’in Belediye Başkanı Anne Hidalgo’ya sundu. Tören, olimpiyat meşalesinin sönmesi ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.

CORONA VİRÜS ENGELİNE TAKILDI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları korona virüs salgını nedeniyle dile getirilen endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunları 23 Temmuz’da seyircisiz olarak kapılarını açmıştı. Paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos – 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelerken, Japonya’daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Öte yandan olimpiyatlarla ilişkili korona virüs enfeksiyonlarının toplam sayısı etkinliğin son gününde 430 olarak kayıtlara geçmişti. Japonya genelindeki vaka sayısı bugün itibariyle 1 milyon 32 bin 96’ya yükselirken, ölü sayısı da 15 bin 297’ye ulaşmıştı.

2024 YILINDA PARİS’TE

2024 yılındaki yaz oyunlarına ev sahipliği yapacağı açıklanan Fransa’nın başkenti Paris’te olimpiyatlar 2 – 18 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Paris, 100 yıllık aranın ardından 2024’te olimpiyatlara yeniden ev sahipliği yapmış olacak.