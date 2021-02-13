Türk boks tarihinin en önemli maçı! Yıldırım çarpacak…

TÜRK boks tarihinin en önemli maçında Avni Yıldırım, 28 Şubat'ta TSİ sabaha karşı ringe çıkacak. İdolü Sinan Şamil Sam olan 29 yaşındaki Sivaslı boksör, ABD'nin Miami kentindeki maçta Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi olan 30 yaşındaki Meksikalı ‘Canelo' Saul Alvarez ile karşılaşacak. Türkiye'de S Sport Plus'ın naklen yayınlayacağı mücadele, tüm dünyada 200 ülke televizyonlarında canlı olarak ekranlara gelecek.

KAZANCI TAM 1 MİLYON DOLAR

80 bin seyirci kapasiteli Hard Rock Stadı'ndaki maça, Covid-19 tedbirleri kapsamında 18 bin bokssever alınacak. Yıldırım'ın 1 milyon doların üzerinde para kazanacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 8 bin doları (57 bin lira) buluyor. Maç sonrası servetine 36 milyon dolar ekleyecek Alvarez, Forbes'un en çok kazanan sporcular listesinde 30. sırada yer alıyor. Avni Yıldırım'ın 23 maçta 21 galibiyeti (12 nakavt), 2 yenilgisi; Alvarez'in ise 57 maçta 54 galibiyeti (36 nakavt), 2 beraberliği, 1 yenilgisi bulunuyor.