20 gollü çılgın gecede Şampiyonlar Ligi’ne Sheriff Tiraspol damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan 8 nefes kesen maçta tam 20 gol atıldı. Gecenin en büyük sürprizini Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i dize getiren Sheriff Tiraspol yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı ikinci maçlarla devam ediyor… Dün gece oynanan 8 karşılaşmada; Paris Saint-Germain, Club Brugge, Liverpool, Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Sheriff galip gelirken Shakhtar Donetsk ile Inter arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 20 golün atıldığı müthiş gecede herkesin konuştuğu tek bir takım vardı: Sheriff Tiraspol.

REAL MADRİD KARŞISINDA PERİ MASALI

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösteren Moldova temsilcisi Sheriff Tiraspol, dünya devi Real Madrid karşısında aldığı sonuçla gecenin en çok konuşulan olayına imza attı. 12.38 milyon Euro’luk kadro değeri ile Devler Ligi’nin en mütevazi ekiplerinden biri olan Sheriff yazdığı peri masalı ile herkesin ilgisini çekti.

Zorlu İspanya deplasmanında sadece %24.3 topla oynama oranıyla Real Madrid’i 2-1 mağlup eden Moldova ekibi kalesine gelen 11 isabetli şuta rağmen kalecisi Athanasiadis’in müthiş performansıyla geçit vermedi. Tek golünü penaltıdan bulan Real Madrid %75,7 topla oynama oranına rağmen kazanamadı. Buna karşılık Madrid kalesine attığı 4 şutta 3 isabet bulan Sheriff bunların 2’sini gole çevirmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DAMGA VURAN KALECİ: ATHANASİADİS

D Grubu’nun 2. haftasında fantastik bir sonuç alan Sheriff’te Real Madrid karşısında tam 10 kurtarış yapan kaleci Giorgos Athanasiadis geceye damga vuran isim oldu. 6’sı ceza sahası içinde olan bu etkili şutları çıkarmayı başaran 28 yaşındaki kaleci ikinci haftalar itibariyle Şampiyonlar Ligi’nin en çok kurtarış yapan (13) kalecisi oldu.

What a night for Giorgos Athanasiadis!#UCL pic.twitter.com/KdSiV4mEXV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 28, 2021

DİRK KUYT SHERİFF’İN BURADA YERİ YOK DEMİŞTİ

Sheriff Tiraspol’un Real Madrid karşısında yazdığı tarihin ardından akıllara Dirk Kuyt’ın daha önce sarf ettiği sözler geldi. Sheriff’in Real Madrid’i dize getirmesinin ardından yeniden gündem olan bu sözler sosyal medyaya da damga vurdu. Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Dirk Kuyt, 18 Ağustos tarihinde talihsiz bir demeç vermişti. Şampiyonlar Ligi’nde elit seviyede takımların mücadele etmesi gerektiğini savunan Kuyt, Sheriff’in Devler Ligi’nde yeri olmadığını söylemişti.

Dirk Kuyt, “Şampiyonlar Ligi şampiyon olan takımların turnuvası, bunu biliyorum ama Sheriff Tiraspol gibi takımların Şampiyonlar Ligi'nde bir yeri olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar sonunda alınan sonuçlar şu şekilde: