Acun Ilıcalı: Fatih Terim transfere izin vermişti! Ayrıca Mesut Özil…

Hull City'nin sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ara transfer döneminde ismi geçen Ryan Babel ve Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

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İngiltere Championships takımlarından Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı, İngiliz medyasında takımı hakkında açıklamalarda bulunurken kendisine Mesut Özil ve Ryan Babel soruldu.

Ilıcalı, “Çok yakın arkadaşım” dediği Mesut Özil ve Ryan Babel için HullLive’a konuşarak transfer haberleri için taraftarlarını aydınlattı.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için “Türkiye’de çok mutlu” diyen Acun Ilıcalı, “Mesut, Hull City’e gelmeyecek. Çok yakın arkadaşım. Türkiye’de çok mutlu. Buraya neden dönsün? Türkiye’de ailesiyle yeni bir hayat kurdu. Umarım takımdaki problemlerini çözer” diye konuştu.

“TERİM, BABEL İÇİN ONAY VERDİ”

Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Ryan Babel ile ara transfer döneminde görüştüklerini ifade ederek, “Babel’i getirme şansımız vardı. Kendisiyle bir süre görüşüp anlaştık. Yakın dostum Fatih Terim’den izin istemiştim ve O da onaylamıştı. Ancak Galatasaray’da hoca değişince Babel takımında kaldı” dedi.