Aston Villa, Coutinho’nun bonservisini aldı

Aston Villa, kiralık olarak kadrosuna kattığı Coutinho'nun bonservisini 16 maçlık performansı sonrasında 20 milyon Euro'ya aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, ara transfer döneminde kiraladığı Philippe Coutinho’nun bonservisini aldığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Coutinho için Barcelona’ya 20 milyon Euro ödeneceği ve 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyuruldu.

Ayrıca anlaşma gereği Aston Villa, Coutinho’yu bir başka takıma satması halinde Barcelona’ya yüzde 50 pay verecek.

135 MİLYON EURO’YA ALINMIŞTI

Barcelona, Liverpool’dan 2018 yılında bonuslarla birlikte 135 milyon Euro ödeyerek aldığı Coutinho’yu 2019’da Bayern Münih’e kiralamıştı.

İspanyol ekibi takıma istenilen katkıyı veremeyen Brezilyalı oyuncunu yüksek maaşı nedeniyle elden çıkarmak istiyordu.

Coutinho, Aston Villa formasıyla çıktığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.