Ballon d’Or: Messi, Ronaldo ve diğerleri… Devran döner mi?

Geçen yıl pandemi nedeniyle verilmeyen Ballon d'Or ödülü, bu sene yeni sahibini bekliyor. Uzun yıllardır Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ambargo koyduğu Ballon d'Or ödülüne aday olan diğer isimler, yine bu ikilinin gölgesinde mi kalacak, yoksa 2018'de Luka Modric sürprizine benzer bir hikayeyle karşılaşacak mıyız?

Derleyen: Alican ÖZCAN

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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 2008’den beri Ballon d’Or ödülünü aralarında paylaşıp durdu. Her ikisi de sezon başına ortalama 30 golle oynayıp, Real Madrid ve Barcelona’da sayısız şampiyonluklar yaşayarak, ödülü onlardan başka kimsenin alıp alamayacağına tartışma fırsatı bile vermediler. 2018’de sadece Luka Modric gizlice bu ikilinin arasından sıyrılarak ödülü alırken, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Yılın En İyi Futbolcusu, Rusya’daki Dünya Kupası’nda finalist ve turnuvanın en iyi oyuncusu unvanlarını da çantasına koymuştu.

2020’de pandemi nedeniyle askıya alındıktan sonra, Ballon d’Or daha sıradan bir aday yelpazesiyle karşımıza çıktı. Messi ve Cristiano yine favoriler arasında, ancak Juventus ve Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nden uzak geçirdiği bir dönemin ardından, Benzema, Lewandowski ve Jorginho gibi isimler de aday listesinde. Ve 2008’den beri unutulan bir tartışma geri dönmüş oldu: Ballon d’Or’u Messi veya Ronaldo dışında biri kazanabilir mi?

RONALDO VEYA MESSI KAZANABİLİR Mİ?

Messi’nin attığı 30 gol, Kral Kupası ve Copa America şampiyonluğunun yanında, Cristiano’nun 29 gol, İtalya Kupası ve EURO 2020’de attığı 5 golle aldığı bir Altın Ayakkabı’sı var. İki yıldızın 2020’deki bu performanslarıyla kazananlar arasında olup olmayacağı merak konusu. Olabilirler, çünkü yetenekleri tartışılmaz. Ancak, ödül kıstası 2021’in de en iyilerini kapsıyor ve iki yıldıza rakip olan adayların CV’si oldukça kuvvetli…

JORGINHO ÜMİTLİ AMA GERÇEKÇİ

Şampiyonluk unvanlarına bakıldığında Chelsea orta sahası Jorginho rakiplerinin çok önünde yer alıyor. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi, İtalya ile EURO 2020’yi kazanmış olması yıldız orta sahayı en kuvvetli adaylardan biri haline getiriyor. Ayrıca Süper Kupa’yı da müzesine götürdü ve UEFA onu sezonun en iyi oyuncusu seçti. Modric ödülü kazandığında benzer başarılar yakalamıştı, ancak kendisi de bu sefer işin bu kadar kolay olmayacağının farkında.

“Eğer başarı göz önüne alınacaksa kimse benden fazla şey kazanmadı. Yetenekten bahsedecek olursak, dünyanın en iyisi olmadığımın farkındayım.”

Jorginho durumu bu alçakgönüllü tavrıyla yorumlarken, 2006’da bu ödülü alan son İtalyan futbolcu olan Fabio Cannavaro da olaya benzer bir gerçekçilikle yaklaştı: “Ödülü hak ediyor ama Messi’ye verecekler.”

GOL MAKİNESİ LEWANDOWSKI

Mükemmel bir sezon geçirdikten sonra pandemi nedeniyle 2020’de ödülün askıya alınmasıyla, belki de bu unvanı almaktan mahrum kalan Lewandowski de yarışın içinde yer alıyor. Toplamda 48 gol atarak Gerd Müller’in Bundesliga’daki gol rekorunu kırdı, Bayern ile Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamasına neden olan Altın Ayakkabı’ya sahip. Eksik olan şey ise, uluslararası bir başarı. EURO 2020’de ilk turu geçemeyen Polonya Milli Takımı’na liderlik yapan Lewandowski, diğer adayların güçlü milli takımlarda olmasının dezavantajını yaşıyor.

YILLANMIŞ ŞARAP BENZEMA

Yaşı ilerledikçe Avrupa futbolundaki adını daha da akıllara kazıyan Karim Benzema, 2021’in son bölümündeki parlaklığı ile adını aday listesine yazdırmayı başardı. Zidane’ın 1998’de ödülü aldığı günden beri hiçbir Fransız Ballon d’Or’u kazanamadı. Bu sezon La Liga ve e Şampiyonlar Ligi’nde şimdiden 10 gol attı. Fransa’ya Uluslar Ligi şampiyonluğunu getiren golde imzası vardı. Ancak 2021’in son dönemindeki başarısından önce pek de iyi sonuçlar alamadı. Geçen sezonu La Liga’da attığı 23 gole rağmen şampiyonluğu Atletico Madrid’e kaptırdılar, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar gelebildiler ve son Dünya Kupası şampiyonu olarak katıldıkları EURO 2020’ye ikinci turda veda ettiler. Karim Benzema, belki de şu an dünya üzerindeki en komple santrforlardan biri. Onu herkes takımında görmek ister. Ancak onun bu mükemmelliği Ballon d’Or’u kazanmaya yetmeyebilir.

Ballon d’Or’un tüm kazananları: Hangi yıl, hangi futbolcu kazandı?

KAZANAN YIL Lionel Messi 2019 Luka Modric 2018 Cristiano Ronaldo 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Lionel Messi (FIFA Balon d’Or) 2015 Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d’Or) 2014 Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d’Or) 2013 Lionel Messi (FIFA Balon d’Or) 2012 Lionel Messi (FIFA Balon d’Or) 2011 Lionel Messi (FIFA Balon d’Or) 2010 Lionel Messi 2009 Cristiano Ronaldo 2008 Kaká 2007 Fabio Cannavaro 2006 Ronaldinho 2005 Andriy Shevchenko 2004 Pavel Nedved 2003 Ronaldo 2002 Michael Owen 2001 Luis Figo 2000 Rivaldo 1999 Zinedine Zidane 1998 Ronaldo Nazario 1997 Matthias Sammer 1996 George Weah 1995 Hristo Stoichkov 1994 Roberto Baggio 1993 Marco van Basten 1992 Jean-Pierre Papin 1991 Lothar Matthäus 1990 Marco van Basten 1989 Marco van Basten 1988 Ruud Gullit 1987 Igor Belanov 1986 Michel Platini 1985 Michel Platini 1984 Michel Platini 1983 Paolo Rossi 1982 Karl-Heinz Rummenigge 1981 Karl-Heinz Rummenigge 1980 Kevin Keegan 1979 Kevin Keegan 1978 Allan Simonsen 1977 Franz Beckenbauer 1976 Oleg Blokhin 1975 Johan Cruyff 1974 Johan Cruyff 1973 Franz Beckenbauer 1972 Johan Cruyff 1971 Gerd Müller 1970 Gianni Rivera 1969 George Best 1968 Flórián Albert 1967 Bobby Charlton 1966 Eusébio 1965 Denis Law 1964 Lev Yashin 1963 Josef Masopust 1962 Omar Sívori 1961 Luis Suárez 1960 Alfredo di Stéfano 1959 Raymond Kopa 1958 Alfredo di Stéfano 1957 Stanley Matthews 1956

*Haberdeki bilgiler El Mundo’dan derlenmiştir.