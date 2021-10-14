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Ballon d’Or: Messi, Ronaldo ve diğerleri… Devran döner mi?

Geçen yıl pandemi nedeniyle verilmeyen Ballon d'Or ödülü, bu sene yeni sahibini bekliyor. Uzun yıllardır Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ambargo koyduğu Ballon d'Or ödülüne aday olan diğer isimler, yine bu ikilinin gölgesinde mi kalacak, yoksa 2018'de Luka Modric sürprizine benzer bir hikayeyle karşılaşacak mıyız?

Derleyen: Alican ÖZCAN
Yayınlanma: 15:46 - 14 Ekim 2021 Güncellenme:
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Ballon d’Or: Messi, Ronaldo ve diğerleri… Devran döner mi?

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 2008’den beri Ballon d’Or ödülünü aralarında paylaşıp durdu. Her ikisi de sezon başına ortalama 30 golle oynayıp, Real Madrid ve Barcelona’da sayısız şampiyonluklar yaşayarak, ödülü onlardan başka kimsenin alıp alamayacağına tartışma fırsatı bile vermediler. 2018’de sadece Luka Modric gizlice bu ikilinin arasından sıyrılarak ödülü alırken, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Yılın En İyi Futbolcusu, Rusya’daki Dünya Kupası’nda finalist ve turnuvanın en iyi oyuncusu unvanlarını da çantasına koymuştu.

2020’de pandemi nedeniyle askıya alındıktan sonra, Ballon d’Or daha sıradan bir aday yelpazesiyle karşımıza çıktı. Messi ve Cristiano yine favoriler arasında, ancak Juventus ve Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nden uzak geçirdiği bir dönemin ardından, Benzema, Lewandowski ve Jorginho gibi isimler de aday listesinde. Ve 2008’den beri unutulan bir tartışma geri dönmüş oldu: Ballon d’Or’u Messi veya Ronaldo dışında biri kazanabilir mi?

RONALDO VEYA MESSI KAZANABİLİR Mİ?

Messi’nin attığı 30 gol, Kral Kupası ve Copa America şampiyonluğunun yanında, Cristiano’nun 29 gol, İtalya Kupası ve EURO 2020’de attığı 5 golle aldığı bir Altın Ayakkabı’sı var. İki yıldızın 2020’deki bu performanslarıyla kazananlar arasında olup olmayacağı merak konusu. Olabilirler, çünkü yetenekleri tartışılmaz. Ancak, ödül kıstası 2021’in de en iyilerini kapsıyor ve iki yıldıza rakip olan adayların CV’si oldukça kuvvetli…

JORGINHO ÜMİTLİ AMA GERÇEKÇİ

Şampiyonluk unvanlarına bakıldığında Chelsea orta sahası Jorginho rakiplerinin çok önünde yer alıyor. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi, İtalya ile EURO 2020’yi kazanmış olması yıldız orta sahayı en kuvvetli adaylardan biri haline getiriyor. Ayrıca Süper Kupa’yı da müzesine götürdü ve UEFA onu sezonun en iyi oyuncusu seçti. Modric ödülü kazandığında benzer başarılar yakalamıştı, ancak kendisi de bu sefer işin bu kadar kolay olmayacağının farkında.

“Eğer başarı göz önüne alınacaksa kimse benden fazla şey kazanmadı. Yetenekten bahsedecek olursak, dünyanın en iyisi olmadığımın farkındayım.”

Jorginho durumu bu alçakgönüllü tavrıyla yorumlarken, 2006’da bu ödülü alan son İtalyan futbolcu olan Fabio Cannavaro da olaya benzer bir gerçekçilikle yaklaştı: “Ödülü hak ediyor ama Messi’ye verecekler.”

GOL MAKİNESİ LEWANDOWSKI

Mükemmel bir sezon geçirdikten sonra pandemi nedeniyle 2020’de ödülün askıya alınmasıyla, belki de bu unvanı almaktan mahrum kalan Lewandowski de yarışın içinde yer alıyor. Toplamda 48 gol atarak Gerd Müller’in Bundesliga’daki gol rekorunu kırdı, Bayern ile Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamasına neden olan Altın Ayakkabı’ya sahip. Eksik olan şey ise, uluslararası bir başarı. EURO 2020’de ilk turu geçemeyen Polonya Milli Takımı’na liderlik yapan Lewandowski, diğer adayların güçlü milli takımlarda olmasının dezavantajını yaşıyor.

YILLANMIŞ ŞARAP BENZEMA

Yaşı ilerledikçe Avrupa futbolundaki adını daha da akıllara kazıyan Karim Benzema, 2021’in son bölümündeki parlaklığı ile adını aday listesine yazdırmayı başardı. Zidane’ın 1998’de ödülü aldığı günden beri hiçbir Fransız Ballon d’Or’u kazanamadı. Bu sezon La Liga ve e Şampiyonlar Ligi’nde şimdiden 10 gol attı. Fransa’ya Uluslar Ligi şampiyonluğunu getiren golde imzası vardı. Ancak 2021’in son dönemindeki başarısından önce pek de iyi sonuçlar alamadı. Geçen sezonu La Liga’da attığı 23 gole rağmen şampiyonluğu Atletico Madrid’e kaptırdılar, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kadar gelebildiler ve son Dünya Kupası şampiyonu olarak katıldıkları EURO 2020’ye ikinci turda veda ettiler. Karim Benzema, belki de şu an dünya üzerindeki en komple santrforlardan biri. Onu herkes takımında görmek ister. Ancak onun bu mükemmelliği Ballon d’Or’u kazanmaya yetmeyebilir.

Ballon d’Or’un tüm kazananları: Hangi yıl, hangi futbolcu kazandı?

KAZANANYIL
Lionel Messi2019
Luka Modric2018
Cristiano Ronaldo2017
Cristiano Ronaldo2016
Lionel Messi (FIFA Balon d’Or)2015
Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d’Or)2014
Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d’Or)2013
Lionel Messi (FIFA Balon d’Or)2012
Lionel Messi (FIFA Balon d’Or)2011
Lionel Messi (FIFA Balon d’Or)2010
Lionel Messi2009
Cristiano Ronaldo2008
Kaká2007
Fabio Cannavaro2006
Ronaldinho2005
Andriy Shevchenko2004
Pavel Nedved2003
Ronaldo2002
Michael Owen2001
Luis Figo2000
Rivaldo1999
Zinedine Zidane1998
Ronaldo Nazario1997
Matthias Sammer1996
George Weah1995
Hristo Stoichkov1994
Roberto Baggio1993
Marco van Basten1992
Jean-Pierre Papin1991
Lothar Matthäus1990
Marco van Basten1989
Marco van Basten1988
Ruud Gullit1987
Igor Belanov1986
Michel Platini1985
Michel Platini1984
Michel Platini1983
Paolo Rossi1982
Karl-Heinz Rummenigge1981
Karl-Heinz Rummenigge1980
Kevin Keegan1979
Kevin Keegan1978
Allan Simonsen1977
Franz Beckenbauer1976
Oleg Blokhin1975
Johan Cruyff1974
Johan Cruyff1973
Franz Beckenbauer1972
Johan Cruyff1971
Gerd Müller1970
Gianni Rivera1969
George Best1968
Flórián Albert1967
Bobby Charlton1966
Eusébio1965
Denis Law1964
Lev Yashin1963
Josef Masopust1962
Omar Sívori1961
Luis Suárez1960
Alfredo di Stéfano1959
Raymond Kopa1958
Alfredo di Stéfano1957
Stanley Matthews1956

*Haberdeki bilgiler El Mundo’dan derlenmiştir.

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