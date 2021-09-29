Barcelona, Benfica deplasmanında dibe vurdu: 3-0

Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Benfica'ya konuk olan Barcelona, Portekiz deplasmanında 3-0 mağlup oldu ve ikinci maçını da yenilgiyle tamamladı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Bayern Münih’e 3-0 yenilen Barcelona, E Grubu’ndaki ikinci maçında Benfica’ya konuk oldu. Portekiz ekibi karşısında çaresiz bir futbol sergileyen Katalan devi, zorlu deplasmandan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Benfica’ya galibiyeti getiren golleri Darwin Nunez (3′, 79’p) ve Rafa Silva (69′) kaydetti. Maçı tek isabetli şutla tamamlayan Barcelona, bu yenilgiyle sıfır puan ve eksi 6 averajla son sırada kaldı. Benfica ise 4 puana ulaşarak grupta ikinci sırada yer aldı. Öte yandan Barcelona’nın savunma oyuncusu Eric Garcia, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Gruptaki diğer maçta, Bayern Münih sahasında ağırladığı Dinamo Kiev’i 5-0’lık skorla mağlup etti. Alman temsilcisinin gollerini Robert Lewandowski (12’p, 27′), Serge Gnabry (68′), Leroy Sane (74′) ve Maxim Choupo Moting (87′) kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 6’ya yükselten Bayern Münih liderlik koltuğunu korumayı başardı. Dinamo Kiev ise 1 puanla üçüncü sırada kaldı.