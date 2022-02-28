Bild: UEFA, Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal etti!

Alman gazetesi Bild, okurlarına servis ettiği haber UEFA'nın Rus ekibi Spartak Moskova'yı turnuvadan elemek için Leipzig eşleşmesini iptal etti! Alman ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında FIFA’dan sonra UEFA da futbol için yaptırımlara başladı. Almanya’nın Bild gazetesinde yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki Spartak Moskova – Leipzig eşleşmesi iptal edildi.

Bu iptal kararı sonrasında Alman ekibi Leipzig çeyrek finale yükseldi. UEFA resmi açıklama yapmazken, haberde açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

UEFA, 28 Mayıs’ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya’nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris’e vermişti.

FIFA DA YAPTIRIMLAR AÇIKLAMIŞTI

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden dolayı yaptıkları kınama yenilenirken, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar sıralandı.

“Şiddet asla bir çözüm değildir” denilen açıklamada FIFA, Ukrayna'da olanlardan etkilenen tüm insanlarla dayanışma içinde olduğunu yineledi. UEFA ile koordineli olarak düzenlenen toplantıya, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve altı Konfederasyon Başkanı'nın dahil olduğu FIFA Konseyi Bürosu katılırken, alınan acil önlemler hakkında duyuru yapıldı.

FIFA'nın aldığı kararlar şu şekilde:

Rusya'nın ev sahibi olduğu maçlar tarafsız bölgede ve seyircisiz oynanacak. Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka yapılmayacak.

Rusya'yı temsil eden üye dernek “Rusya” değil, “Rusya Futbol Birliği” adı altında maçlara katılabilecek.

Rusya Futbol Birliği takımlarının katıldığı maçlarda Rusya bayrağı veya marşı kullanılmayacak.

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