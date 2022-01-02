Chelsea Liverpool maçı nefes kesti! Müthiş geri dönüş

Chelsea ile Liverpool arasında oynanan dev maç büyük heyecana sahne oldu. Chelsea, iki farklı yenik düştüğü maçta geri dönmeyi başardı.

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İngiltere Premier Lig’in 21. haftası dev bir maça sahne oldu. Chelsea ile Liverpool arasında Londra oynanan ve nefes kesen karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Liverpool, iki farklı üstünlük yakaladığı maçta avantajını koruyamadı. Chelsea, müthiş bir geri dönüşe imza atarak puanı kurtardı.

Liverpool maça adeta fırtına gibi başladı. 9. dakikada Sadio Mane ile öne geçen Liverpool, 26. dakikada Mohamed Salah’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının sonunda vites yükselten Chelsea, 42. dakikada Mateo Kovacic farkı bire indirdi. 45+1. dakikada sahneye çıkan Christian Pulisic, takımına beraberliği getirdi.

İlk yarısı 2-2 berabere sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremeyince, dev mücadele berabere sona erdi. Lider Manchester City’nin kazandığı haftada en yakın takipçileri Chelsea ve Liverpool da yenişemeyince, zirve ile fark açılmış oldu.

Bu beraberlikle Chelsea’nin puanı 43’e, Liverpool’un puanı 42’ye yükseldi. Manchester City ise 53 puanla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.