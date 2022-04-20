Cristiano Ronaldo, acı olayın ardından ilk kez görüntülendi

Cristiano Ronaldo, Pazartesi günü yeni doğan oğlunun trajik ölümünün ardından ilk kez görüntülendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Pazartesi günü sevgilisi Georgina Rodriguez ile yaşadığı acı olayın travmalarını atlatmaya çalışıyor.

Yeni doğan çocuğunun hayatını kaybetmesi sonrası Manchester United tarafından süresiz izne çıkarılan Portekizli futbolcu, Çarşamba günü takımla birlikte antrenmana çıktı. Trajik olayın ardından ilk kez görüntülenen Ronaldo, antrenman tesislerine şoförüyle birlikte geldi ve arka koltukta kulağında kulaklıklarla otururken kameralara yansıdı. Bütün antrenmanı takımla birlikte çalışarak geçiren Ronaldo’nun hafta sonu oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

ANFIELD’DA DESTEK

Manchester United’ın Salı gecesi Liverpool’a 4-0 yenildiği maçta forma giyemeyen Ronaldo’ya ve sevgilisi Georgina Rodriguez’e, Anfield Road’da büyük destek vardı. Liverpool taraftarları, maçın 7. dakikasında Ronaldo’ya alkışlarla destek olurken “You Will Never Walk Alone” (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) tezahüratı yapıldı.

DİĞER BEBEĞİ HAYATTA

Ronaldo ve Rodriguez Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, erkek bebeklerinin ölümünü ‘en büyük acı’ olarak tanımladı. Ancak kız bebeklerinin hayatta kaldığı belirtildi.

“Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmak zorundayız. Bu herhangi bir ebeveynin hissedebileceği en büyük acıdır. Yalnızca kızımızın doğumu bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor. Tüm uzman bakım ve destekleri için doktor ve hemşirelerimize teşekkür ederiz. Hepimiz bu kayıptan dolayı harap olduk ve bu zor zamanda mahremiyete saygı duyulmasını rica ediyoruz. Bebeğimiz, sen bizim meleğimizsin. Seni daima seveceğiz.”

ARSENAL MAÇINDA SAHADA

Manchester United’ın Cumartesi günü Arsenal ile oynayacağı kritik maçta Ronaldo’nun forma giymesi bekleniyor.