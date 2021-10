Delonte West tutuklandı: ‘Ben İsa’yım ve LeBron’la Jordan’dan daha iyiyim’

NBA’de Boston Celtics, Dallas Mavericks ve Cleveland Cavaliers gibi takımlarda forma giyen eski basketbolcu Delonte West, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının kurbanı olmaya devam ediyor. Bipolar bozukluğu bulunan West, Florida’daki bir polis departmanının camlarına vurup görevlilere hakaretler yağdırınca tutuklanmaktan kurtulamadı. Sarhoş şekilde kelepçelenen West, polislere homofobik hakaret ve küfürler savururken “Ben İsa’yım ve LeBron James ile Michael Jordan’dan daha iyiyim. Herhangi bir sporu yapan en iyi siyahtım” sözlerini sarf etti. Tutuklanmadan önce elinde bira ve votka şişeleri görülen West, diğer suçlamaların yanı sıra güvenlik güçlerine karşı direnmekten yargılanacak.

Delonte West, annesi ve Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ın yardımıyla alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sorunlarını aşmak için geçen yılın sonlarında bir detoks merkezinde tedavi gördü. 2015 yılında 32 yaşında basketbolu bırakan West, emekli olduktan sonra yoksul bir hayata adım attı ve bazı şiddet olaylarında adı geçti. Sokaklarda dilendiği görülen West, internette yayınlanan bir videoda sokakta dövülürken görülmüştü.

Ladies & Gentlemen, I present to you, Delonte West . A long, long , long way to go, but he has taken the first steps and shared these with all of us as a thank you for the love and support. pic.twitter.com/555twAEVDP

— Mark Cuban (@mcuban) October 9, 2020