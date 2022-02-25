Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakip, çekilen kura sonrası belli oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu kuraları çekildi. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi belli oldu. Galatasaray, Son 16 Turu’nda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki ilk maçı 10 Mart’ta Camp Nou’da, rövanşı ise 17 Mart’ta Nef Stadyumu’nda oynayacak.

“BARCELONA’YI ELEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“Barcelona’yı eleyeceğimizi düşünüyoruz. Elemek için elimizden geleni yapacağız. Futbolda her sonuç var ama Galatasaray olduğumuzu unutmamamız lazım… Galatasaray’ın kuruluş amacı yabancı takımları yenmektir. Tarihi boyunca Galatasaray, yabancı takımlara karşı başarılıdır. Avrupa’da söz sahibi tek Türk takımıdır. Bundan sonraki dönemlerde de böyle devam edecektir. Motivasyonumuz bu şekildedir.”

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda diğer eşleşmeler şöyle:

Barcelona-Galatasaray

Glasgow Rangers-Kızılyıldız

Braga-Monaco

Porto-Lyon

Atalanta-Bayer Leverkusen

Sevilla-West Ham United

Leipzig-Spartak Moskova

Real Betis-Eintracht Frankfurt

Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan devam etmeye hak kazanmıştı.

İlginizi Çekebilir UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turu kuraları çekildi