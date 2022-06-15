Getafe’de Enes Ünal çıkmazı! Üç teklif ve istenen bonservis…

Geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla adından söz ettiren milli futbolcu Enes Ünal'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Getafe cephesi, Enes Ünal için üç teklif geldiğini itiraf etse de, milli futbolcuyu transfer etmek isteyenleri zorlu bir süreç bekliyor.

Sozcu.com.tr

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La Liga’da geçen sezon 16 gol atarak zirve performansını yaşayan Enes Ünal transfer penceresinin gözdesi konumunda. Getafe Teknik Direktörü Angel Gomes, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Enes Ünal için yurtdışından 3 teklif aldıklarını itiraf etmişti.

Bu tekliflere rağmen Getafe’de mutlu olan Enes Ünal’ın geleceği belirsizliğini koruyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre, Enes Ünal’ın satışı birkaç nedenden dolayı hiç kolay olmayacak.

Bunlardan ilki, Getafe’nin 25 yaşındaki forveti transfer etmek için Villarreal’e ödediği bonservis bedeli. Enes Ünal için 9 milyon euro ve 2 milyon euro bonus olmak üzere 11 milyon euroluk ödeme yapan Getafe, bu nedenle kâr etmeden oyuncuyu satmak istemiyor.

SERBEST KALMA MADDESİ…

Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 40 milyon euro ve bu parayı ödemek isteyecek fazla kulüp yok. Ancak oyuncunun bir sonraki satışından gelecek paranın yüzde 30’u da Villarreal’in olacak. Bu nedenle Getafe cephesi, Enes Ünal’ı 30 milyon eurodan aşağı bir bonservis bedeline satmak istemiyor.

Öte yandan Getafe Teknik Direktörü Angel Torres, Enes Ünal’ın takımdan ayrılması halinde Mariano Diaz’ın gündemdeki seçeneklerden biri olduğunu itiraf etti.

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