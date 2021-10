Gole giden Messi’yi sahaya giren taraftar durdurdu! Akılalmaz olay…

Fransa Ligue 1’in en önemli derbilerinden olan Marsilya-Paris Saint Germain karşılaşması golsüz beraberlikle sona ererken, karşılaşmanın 73. dakikasında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Achraf Hakimi’nin 57. dakikada kırmızı kart görmesiyle kalan dakikaları 10 kişi tamamlayan Paris Saint Germain, 73. dakikada Messi ile gole giderken beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

PSG’nin hızlı atağında, Lionel Messi topla birlikte koşu halindeydi ve Marsilya savunması tam anlamıyla yerleşememişti. Sağ kanatta topla ilerledikten sonra içeri kat eden Messi kaleyi tam karşıdan gören bir noktadayken, bir Marsilya taraftarı sahaya girdi ve Arjantinli futbolcuyu durdurmaya çalıştı. Sahaya giren taraftar nedeniyle oyun durunca PSG’nin çok önemli bir fırsat yaratma şansı da kayboldu. Görevliler sahaya giren taraftarı karga tulumba şekilde oyun alanı dışına çıkarttı.

Well, that was different…

A supporter runs on the pitch as Messi & 10-man PSG are on the counter-attack, once again interrupting play.#beINLigue1 #LeClassique #OMPSG pic.twitter.com/wNH6lgz7rU

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 24, 2021