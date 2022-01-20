Leicester City Tottenham maçında tarihi dönüş!

Erteleme maçında Tottenham, Leicester City deplasmanından 3 puanı 90+4 ve 90+7. dakikalarda bulduğu gollerle aldı: 3-2.

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İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen Leicester City-Tottenham mücadelesi futbol tarihine geçecek geri dönüşlere eklendi. Premier Lig’de son maçına Aralık ayında çıkan ve birçok eksiği olan Leicester City, Tottenham karşısında 90+3. dakikaya 2-1 öne girmesine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün forma giydiği karşılaşmada ev sahibi takım 24. dakikada Daka ile 1-0 öne geçti. Tottenham, 38’de Harry Kane ile cevap verdi: 1-1. Maddison, 76. dakikada attığı golle Tottenham 2-1 geriye düştü. Konuk takımın teknik direktör Conte, sol bek Reguilon’un yerine Bergwijn’ı alarak sistem değişikliğine gitti.

BERGWIJN’DAN KRİTİK GOLLER

79. dakikadaki bu değişiklik sonrası maçında kaderi değişti! Tottenham, 2-1 geride girdiği 90+4. dakikada Hollandalı oyuncuyla 2-2’lik dengeyi sağladı. 90+7’de ise Bergwijn yine sahneye çıkarak Leicester City’yi yıkan, Tottenham taraftarlarını ise sevince boğan golü kaydetti: 3-2.

Bu sonucun ardından 19 maçlı Leicester City 25 puanla 10. sırada yer aldı. Aynı sayıda karşılaşma oynayan Tottenham da 36 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.

Leicester City, ligde Pazar günü sahasında Brighton’ı konuk edecek. Tottenham ise deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.