Lionel Messi’nin Real Madrid kâbusu!

Paris Saint Germain'de aradığı mutluluğu bulamayan Lionel Messi, Real Madrid'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri maçta bir başka hayal kırıklığı daha yaşadı...

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid’e 3-1 yenilerek elenen Paris Saint Germain’de, gecenin en çok üzülen isimlerinden biri şüphesiz Lionel Messi oldu.

Sezon başında Barcelona’dan ayrılarak PSG’ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcunun, Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma hayali suya düştü. Arjantinli dünya yıldızı Messi, bir dönem kâbusu olduğu Real Madrid karşısında bu kez etkisiz bir görüntü sergiledi.

SON 9 MAÇTA 0

İlk maçta da PSG’nin kazandığı penaltı vuruşunu kaleci Thibaut Courtois’ya nişanlayan ve gol atma fırsatını tepen Messi, Real Madrid’e karşı oynadığı son 9 maçta skor katkısı yapamadı.

Madrid’e karşı son golünü Mayıs 2018’de atan Messi, o tarihten bu yana İspanyol deviyle oynadığı maçlarda gol veya asist hanesine adını yazdıramadı. Messi, kariyeri boyunca Real Madrid’e karşı oynadığı maçlarda toplam 26 gol atıp 14 asist yaptı.

Messi’nin Madrid’e hat-trick yaptığı iki maç unutulmazlar arasına girerken, 2009’da Pep Guardiola yönetimindeki Barça’nın Bernabeu’daki 6-2’lik unutulmaz zaferi de bulunuyor. Ayrıca Nisan 2017’de Bernabeu’da alınan 3-2’lik galibiyette en ikonik sevinçlerinden birini yaptı.